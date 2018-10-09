Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в полицию на Александра Кокорина и Павла Мамаева

Автор: Михаил Серебряков 0

Александр Кокорин

Телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова подала заявление в полицию на Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты избили ее водителя, который в результате нападения попал в реанимацию.

У Соловчука закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа. В московской больнице имени С.П. Боткина сообщили, что молодого человека сразу же доставили в отделение нейротравматологии.

«Я пострадала только материально. Ущерб сложно оценить, еще не отмыли машину — тогда станет понятно. В машине и снаружи, и в салоне кровь.

Шофер, получив тяжелую травму головы, пытался затереть кровь, везде разводы кровавые. А еще на боку сильная вмятина — видимо, шофера ударили о корпус авто», – сказала Ушакова.

Вчера Кокорин и Мамаев также избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

Телеведущая вела пять «Прямых линий» с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее появилась информация, что первый муж Ушаковой является высокопоставленным сотрудником ФСБ.

Фото: Global Look Press
Источник: «Комсомольская Правда»

 

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