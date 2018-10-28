Властимил Петржела: «Почему бы не дать Кокорину второй шанс?»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию с нападающим санкт-петербургского клуба Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Напомним, что они обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.

«В Чехии это было главной сенсацией – на всех каналах, на всех передовицах газет только об этом и говорили. Сложно представить, что в наше время возможно подобное – профессиональному футболисту быть пьяным, влезть в драку… Если бы такое случилось в Чехии, сразу посадили бы в тюрьму. Никто им не помог бы. А здесь их уже начинают поддерживать – мол, ничего страшного, с кем не бывает.

Пусть посидят в камере эти два месяца, узнают, какой бывает жизнь. Уверен, это навсегда отобьет у них желание повторять подобное. Но не сажать на пять-семь лет, как говорят некоторые. И еще я не согласен с тем, чтобы им навсегда запрещали играть в футбол. Зачем? Это бессмысленно.

Как бы поступил с Кокориным на месте Семака? Пусть посидит два месяца, а потом посмотрим. Если будет стараться, почему бы и не дать ему второй шанс? Наказание он уже получил», — сказал Петржела.

Кокорин и Мамаев были заключены под стражу в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: Команда России