Марк Ван Боммел о состоянии поля на «Уэмбли»: «Оно дерьмовое»

Главный тренер ПСВ Марк Ван Боммел остался недоволен состоянием поля на стадионе «Уэмбли». В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов его команда проиграла «Тоттенхэму» (1:2).

«Поле дерьмовое. Вы понимаете, о чем я. Поле было плохим. Это не очень хорошо, но мы не жалуемся.

Спустя минуту после старта тренировки я сказал игрокам, чтобы они остановились и начали привыкать к полю.

Конечно, каждый хочет играть на хорошем поле, но если нет – нужно подстраиваться», – сказал ван Боммел.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports