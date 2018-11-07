Марк Ван Боммел о состоянии поля на «Уэмбли»: «Оно дерьмовое»

Главный тренер ПСВ Марк Ван Боммел остался недоволен состоянием поля на стадионе «Уэмбли». В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов его команда проиграла «Тоттенхэму» (1:2).
«Поле дерьмовое. Вы понимаете, о чем я. Поле было плохим. Это не очень хорошо, но мы не жалуемся.
Спустя минуту после старта тренировки я сказал игрокам, чтобы они остановились и начали привыкать к полю.
Конечно, каждый хочет играть на хорошем поле, но если нет – нужно подстраиваться», – сказал ван Боммел.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports