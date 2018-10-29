Полузащитник «Челси» не исключил вариант перехода в «Арсенал»

Автор: Михаил Серебряков 0

Фабрегас

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что может вернуться в «Арсенал». Испанский футболист выступал за «канониров» и являлся капитаном лондонской команды, после чего в 2011 году ушел в «Барселону».

«Конечно, «Арсенал» всегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду этот клуб, так почему бы и не вернуться. Никогда не знаешь, что будет дальше. Я по-прежнему хорошо себя чувствую. Это мой уже 16-й сезон выступлений на высоком уровне, более 750 матчей, множество тренировок, переездов. Я чувствую себя молодым, но, вероятно, уже не имею возможности проводить по 60 матчей за сезон», — сказал хавбек.

Действующий контракт 31-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2019 года.

Фото: Global Look Press
Источник:  Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Килиан Мбаппе

В 2012 году «Челси» отказался от Килиана Мбаппе после просмотра

Петр Чех

Петр Чех выбыл на месяц из-за травмы

Эден Азар

Эден Азар назвал лучшего игрока в мире

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 