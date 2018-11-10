В Бразилии установили скульптуру игроку «Спартака»

Автор: Михаил Серебряков 0

Педро Роша

Отец нападающего «Спартака» Педро Роши установил сыну памятник в Бразилии. Напомним, что футболист перешел в «Спартак» в 2017 году.

Футболист изображен в полный рост в городе Порту-Алегри, где футболист играл за «Гремио».

Вес скульптуры – 150 килограммов, высота – 1,8 метра. За «Гремио» Роша провел 127 матчей и забил 32 гола.

В текущем сезоне Педро провел всего один матч в РПЛ.

Роша выступал за «Гремио» три сезона. А затем был продан в «Спартак» за 12 миллионов евро в августе 2017 года.

Фото: Globoesporte
Источник:Globoesporte

 

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