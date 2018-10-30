Александр Кокорин и Павел Мамаев могут принять участие в футбольном турнире для заключенных

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал, как форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву играть в футбол СИЗО-2 «Бутырка». Они находятся под стражей в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ «Побои» и 213-й «Хулиганство».

– На сегодняшний день Кокорин и Мамаев не могут играть в одной команде или в одном турнире, таковы условия их изоляции – люди проходят по одному делу и не должны где-либо пересекаться, – сказал Мельников. – Но, на мой взгляд, это странно. И ребятам для поддержания формы участие в каких-то соревнованиях не помешало бы. Будем надеяться, что когда-то это изменится. Мы идем по пути цивилизации.

– Сами футболисты хотят сыграть на подобном турнире?

– Конечно. У ребят большое желание и дальше заниматься любимым делом, а такие матчи могут стать тренировкой. Они точно не откажутся от этого. Да и вообще любая колония будет рада таким футболистам.

– Что это вообще за турниры?

– Это не классический чемпионат – по факту, розыгрыш, который проводится между разными отрядами на территории одной и той же ИТК.

– Как игроки готовятся к подобным соревнованиям, или выходят на поле с чистого листа?

– Нет – у них есть время на тренировки.

– Кто возглавляет такие команды?

– Чаще всего роли тренеров берут на себя воспитатели колонии. Бывает и так, что ими становятся другие заключенные.

– То есть тренерами могут стать и сами Кокорин с Мамаевым?

– Безусловно. Но это любительский уровень и называть таких людей «тренерами» не совсем верно, ведь у них нет соответствующей квалификации. Правда, есть исключения – когда профессиональные тренеры оказываются в колониях.

– Как попасть в сборную исправительного учреждения?

– Все зависит от желания заключенного и руководства колонии, у которого не должно быть претензий к кандидату на игру в футбол. В чем-то и мы можем помочь. ОНК уже проводила в СИЗО-6 мероприятие на более чем 200 человек, которые занимались йогой. В занятии приняли участие не только отбывающие наказание в хозотряде, но и обвиняемые с подозреваемыми. В общем, здесь, как и в футбольных турнирах, все зависит от руководства ФСИН. Случается, что представители ведомства тоже принимают участие в матчах.

– А бывает, что руководство регионального УФСИН не заинтересованно в организации подобных футбольных турниров?

– Да. Дело в том, что далеко не всегда начальнику нужна «лишняя» работа. Но есть и обратные примеры, когда люди горят футболом и здоровым образом жизни, и они помогают. Само проведение такого турнира не противоречит никаким нормам.

– Возможны ли выездные матчи?

– Теоретически – да. Для этого нужен конвой и договоренность между руководителями колоний. Законодательству это не противоречит. Но сама процедура, безусловно, сложная.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс