Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако

Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, накануне задержанному в Монако, предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием. Россиянина отпустили под подписку о невыезде.
Обвинения были выдвинуты после более чем 24 часов допросов. Позже представитель бизнесмена подтвердил эту информацию, заявив, что Рыболовлев находится у себя дома.
Помимо Рыболовлева, обвинения предъявлены жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Татьяне Бершеде.
Бизнесмен был вызван повесткой и сам явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье. В среду стало известно, что вместе с Рыболовлевым были задержаны практически все бывшие руководители судебных органов Монако.
Полиция подозревает, что россиянин мог оказать влияние на должностных лиц Монако, чтобы добиться решения в свою пользу по этому делу.
В сентябре министр юстиции Монако Филипп Нармино ушел в отставку после появления информации о том, что он мог оказать воздействие на тяжбу Рыболовлева и Бувье.
Фото: Global Look Press
Источник: Интерфакс