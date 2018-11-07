Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако

Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, накануне задержанному в Монако, предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием. Россиянина отпустили под подписку о невыезде.

Обвинения были выдвинуты после более чем 24 часов допросов. Позже представитель бизнесмена подтвердил эту информацию, заявив, что Рыболовлев находится у себя дома.

Помимо Рыболовлева, обвинения предъявлены жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Татьяне Бершеде.

Бизнесмен был вызван повесткой и сам явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье. В среду стало известно, что вместе с Рыболовлевым были задержаны практически все бывшие руководители судебных органов Монако.

Полиция подозревает, что россиянин мог оказать влияние на должностных лиц Монако, чтобы добиться решения в свою пользу по этому делу.

В сентябре министр юстиции Монако Филипп Нармино ушел в отставку после появления информации о том, что он мог оказать воздействие на тяжбу Рыболовлева и Бувье.

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс