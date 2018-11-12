Криштиану Роналду нанес больше всех ударов среди игроков топ-5 лиг

Автор: Михаил Серебряков 0

Криштиану Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду покорил новое достижение. Он чаще всех бьет по воротам среди игроков топ-5 лиг Европы.

На счету португальца 88 ударов в чемпионате Италии в сезоне. Восемь из них завершились голами.

Вслед за Роналду идут Николя Пепе («Лилль», 55 ударов), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», 54), Лоренцо Инсинье («Наполи», 51) и Эдин Джеко («Рома», 51).

В этом сезоне португалец в 12 матчах забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Opta Sports

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