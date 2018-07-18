Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус» из-за разногласий с Жозе Моуринью

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хотел бы перейти в свой бывший клуб — «Ювентус». Это связано с тем, что 25-летний футболист больше не хочет работать с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью.

Как известно, пока «Ювентус» не предпринимал никаких действий по поводу возвращения Погба. Ранее в СМИ появились слухи, что «Барселоне» отправили предложение с целью приобрести французского игрока за 150 млн евро.

Напомним, в «МЮ» Поль вернулся (ранее он играл за «красных дьяволов» в 2011-2012 годах) перед началом позапрошлого сезона. В английской команде он выиграл Лигу Европы и Кубок футбольной лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport