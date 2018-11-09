Владимир Габулов может стать министром спорта

Автор: Михаил Серебряков 0

Владимир Габулов

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов может занять пост министра спорта Северной Осетии. Последним клубом 35-летнего вратаря был «Брюгге», с которым он расторг контракт 14 сентября.

«Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Конкретика по этому вопросу появится позже», – заявили в администрации республики.

Габулов – уроженец Северной Осетии. Он двукратный чемпионом России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Также Габулов выступал за «Динамо», «Анжи», «Аланию», «Кубань», «Амкар» и тульский «Арсенал».

В сборной России Габулов дебютировал в августе 2007 года и провел за команду 10 матчей, шесть – на ноль. Он выиграл бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.

Фото: Global look Press
Источник: TACC
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