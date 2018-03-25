Ради перехода в «Барселону» Антуан Гризманн готов на снижение зарплаты

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону». Трансфер может состояться летом.
Ради перехода в каталонский клуб француз готов пойти на снижение заработной платы. Руководство «Барселоны» включит в соглашение различные бонусы. Также «сине-гранатовые» могут увеличить сумму отступных для «Атлетико», если те дадут согласие на получение денег за сделку двумя траншами. Напомним, летом отступные за Гризманна составят 100 млн евро.
В текущем сезоне Ла Лиги Антуан провел за «Атлетико» 26 игр. В этих встречах он забил 17 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es