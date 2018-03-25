Ради перехода в «Барселону» Антуан Гризманн готов на снижение зарплаты

Автор: Дмитрий Темников 0

Антуан Гризманн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону». Трансфер может состояться летом. 

Ради перехода в каталонский клуб француз готов пойти на снижение заработной платы. Руководство «Барселоны» включит в соглашение различные бонусы. Также «сине-гранатовые» могут увеличить сумму отступных для «Атлетико», если те дадут согласие на получение денег за сделку двумя траншами. Напомним, летом отступные за Гризманна составят 100 млн евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Антуан провел за «Атлетико» 26 игр. В этих встречах он забил 17 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Антуан Гризманн

«Барселона» продаст трех игроков ради приобретения Антуана Гризманна

Neymar

Трансфер Неймара в «Реал», жертвы «Барселоны» ради Гризманна. Главные новости дня

Антуан Гризманн

«Барселона» согласовала контракт с Антуаном Гризманном

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 