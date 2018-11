«Зенит» покорил YouTube

«Зенит» вошел в топ-20 самых просматриваемых клубов на YouTube за октябрь 2018 года. Питерский клуб по этому показателю опередил многие европейские топ-клубы.

За месяц было совершено около 3,2 миллиона просмотров.

Первое место у «Барселоны» — более 21 миллиона просмотров, на второй строчке «ПСЖ» (8,34 миллиона), третьим стал «Ливерпуль» (6,81 миллионов).

📲⚽ TOP 20 best european football clubs ranked by total views on #youtube during october 2018!!!

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) November 11, 2018