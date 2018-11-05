Станислав Черчесов: «Скорость есть, но футбол — это другой вид спорта»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах решения создать официальный аккаунт в «Инстаграме». А также оценил перспективы Усэйна Болта в футболе.

«Фото с Усэйном Болтом? Было много фейков, и меня убедили, что надо сделать свой аккаунт и что-то выставлять. Это было на финале чемпионата мира в лифте. Свои качества он проявить не смог, мы покрыли примерно одинаковое расстояние.

Как оценю его перспективы? Я не поленился и посмотрел его матчи. Скорость есть, но футбол — это другой вид спорта, где скорость должна дополняться другими нюансами. Но он молодец.

Ранее, ямаец отказался подписывать контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Марринерс». Болт хочет выступать в Европе.

Фото: Global look Press

Источник:«Чемпионат»