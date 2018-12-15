Главный тренер «Саутгемптона» отправил фанатам ваучеры на бесплатную выпивку

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль провел акцию для болельщиков перед первым домашним матчем во главе команды. Завтра «святые» сыграют с «Арсеналом».

Австрийский специалист разослал ваучеры на бесплатные напитки владельцам сезонных абонементов, которые можно будет использовать на стадионе «Сент-Мэри» во время игры с лондонским клубом.

«Я тот парень, который всегда зовет всех в лодку, чтобы вместе поработать вёслами. Никто не знает, что произойдёт. Возможно, в воскресенье мы добудем первую домашнюю победу за долгое время на «Сент-Мэри».

Нам нужно заслужить доверие фанатов. Это похоже на счет в банке — если вы часто снимаете деньги, он пустует. Теперь мы должны положить деньги на счет. Хотим показать им, что мы работаем усерднее и лучше стараемся в матчах», — сказал Хазенхюттль.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC