Джюнейт Чакыр рассудит ЦСКА и «Рому» в Лиге чемпионов

Автор: Михаил Серебряков 0

Турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром будет работать на матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой». Встреча группы G состоится в Москве 7 ноября.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, помощниками на этот матч назначены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн, дополнительные ассистенты рефери — Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек, резервным судьёй будет Мустафа Эйса.

После трех туров ЦСКА занимает в турнирной таблице группе G третье место, имея в активе четыре очка. «Рома» с шестью баллами занимает вторую позицию.

Фото: Global look Press
Источник:официальный сайт УЕФА

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