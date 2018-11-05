Джюнейт Чакыр рассудит ЦСКА и «Рому» в Лиге чемпионов

Турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром будет работать на матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой». Встреча группы G состоится в Москве 7 ноября.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, помощниками на этот матч назначены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн, дополнительные ассистенты рефери — Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек, резервным судьёй будет Мустафа Эйса.

После трех туров ЦСКА занимает в турнирной таблице группе G третье место, имея в активе четыре очка. «Рома» с шестью баллами занимает вторую позицию.

Фото: Global look Press

Источник:официальный сайт УЕФА