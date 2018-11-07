Николя Анелька стал тренером «Лилля»

Автор: Михаил Серебряков 0

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька получил тренерскую должность в «Лилле». Футболист завершил игровую карьеру в 2015-м году.

39-летний специалист будет работать с молодыми футболистами клуба, преимущественно с нападающими.

Анелька вернулся во французский чемпионат спустя 16 лет.

В качестве футболиста он в последний раз выступал в лиге 1 в период с 2000 по 2002 год за «ПСЖ».

В составе сборной Франции Анелька выиграл чемпионат Европы 2000-го года.

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный сайт «Лилля»

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