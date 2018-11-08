Килиан Мбаппе попал в «Книгу рекордов Гиннеса»

Автор: Михаил Серебряков 0

Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе официально внесен в «Книгу рекордов Гиннеса». В нее попали два достижения молодого француза, которых он добился в 2017 году.

Он стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов, когда забил в ворота «Ювентуса» в составе «Монако» 9 мая 2017 года. На тот момент ему было 18 лет и 140 дней.

Также в «Книге рекордов» он фигурирует как самый молодой номинант на «Золотой мяч». Он был номинирован 9 октября 2017 года в возрасте 18 лет и 293 дня.

Минувшим летом Мбаппе в составе сборной Франции завоевал золото на чемпионате мира–2018. В этом сезоне француз в 8 матчах  забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
ИсточникL’Equipe

 

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