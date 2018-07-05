Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Аргентины

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может уйти из клуба. В специалисте заинтересованы в Ассоциации футбола Аргентины.

Сообщается, что главы национальной сборной собираются предложить испанцу контракт, годичная зарплата которого будет составлять 12 млн евро. Правда, уход Гвардиолы из английской команды практически невозможен: действующее соглашение «МанСити» со специалистом рассчитано до 2021 года.

Гвардиола никогда не тренировал национальные сборные. Напомним, Аргентина покинула ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала, проиграв Франции (3:4).

Фото: Global Look Press

Источник: TN