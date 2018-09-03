Артем Дзюба будет капитаном сборной России в играх против Турции и Чехии

Автор: Дмитрий Темников 0

Dzyuba

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на некоторые вопросы относительно состава национальной команды на встречах с Турцией (7 сентября) и Чехией (10 сентября). Специалист назвал имена капитана и основного голкипера на ближайшие матчи. 

Так, Артем Дзюба назначен капитаном, а Андрей Лунев — первым вратарем в связи с отсутствием в списке приглашенных игроков Игоря Акинфеева. Напомним, гостевая игра против турков пройдет в рамках Лиги наций и состоится в Трабзоне. Товарищеский матч с чехами пройдет в Ростове-на-Дону.

С сегодняшнего дня и по 5 сентября сборная России будет готовиться к встречам в Новогорске. После этого футболисты, тренеры и остальной штаб четвертьфиналистов ЧМ-20118 отправятся в Турцию.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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