«Ак Барс» одержал вторую победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Автор: Дмитрий Темников 0

Накануне завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Встреча завершилась с минимальным перевесом казанцев — 2:1. 

У хозяев шайбы забросили Азеведо, (10:08, Б) и Клинкхаммер (36:09). За москвичей отличился Киселевич (19:16, Б). Напомним, в первой игре серии команда Билялетдинова победила с таким же счетом. Теперь «Ак Барс» ведет в финале с общим счетом 2:0.

Со следующего матча серия переезжает в Москву. Третья встреча пройдет завтра на ЛСК ЦСКА, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Фото: пресс-служба КХЛ
Источник: еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Результаты игрового дня в плей-офф Кубка Гагарина

«Бесценная Лига» провела женскую хоккейную тренировку для журналистов и блогеров

Новый рекорд КХЛ, три билборда на границе Оттавы, «Чикаго» мимо Кубка Стэнли. Главные новости хоккея

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 