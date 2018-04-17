«Ак Барс» одержал вторую победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Накануне завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Встреча завершилась с минимальным перевесом казанцев — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Азеведо, (10:08, Б) и Клинкхаммер (36:09). За москвичей отличился Киселевич (19:16, Б). Напомним, в первой игре серии команда Билялетдинова победила с таким же счетом. Теперь «Ак Барс» ведет в финале с общим счетом 2:0.

Со следующего матча серия переезжает в Москву. Третья встреча пройдет завтра на ЛСК ЦСКА, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Фото: пресс-служба КХЛ

Источник: еженедельник «Футбол»