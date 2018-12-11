На лидера «Лиона» претендуют «Челси» и «Бавария»

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может покинуть клуб. Основными претендентами на 25-летнего француза являются «Челси» и «Бавария».

Скауты «Челси» внимательно следят за Фекиром: они были впечатлены его игрой в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1). «Бавария» же находится в хороших отношениях с «Лионом»: мюнхенский клуб в 2017 году приобрел у французов хавбека Корантена Толиссо.

Трансферная стоимость Фекира 65 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей за «Лион», забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи

Фото: Global Look Press

Источник: France Football