Абель Эрнандес вновь получил травму

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 13-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0) отметил, что недоволен действиями нападающих. Также форвард армейцев Абель Эрнандес только восстановившийся после повреждения, вновь травмировался.

– И по первому тайму, и по второму мы имели достаточно хорошее преимущество. Но можно иметь преимущество на 99 процентов, а одного процента будет не хватать, что у нас и происходило.

– Достаточно много ситуаций было, в которых мы могли создать моменты, но мне не понравились открывания наших нападающих, которые перед центральными защитниками стоят, а голы из таких ситуаций не забиваются. Предпосылок было достаточно, чтобы выиграть сегодняшнюю игру.

– Оцените игру и форму Эрнандеса?

– Он два удара нанес. Он выходил на ударную позицию. К сожалению, у него опять рецидив произошел. Для нас это потеря, конечно.

– Он не будет играть с «Ромой»?

– Не знаю пока.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Матч ТВ»