Абель Эрнандес вновь получил травму

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 13-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0) отметил, что недоволен действиями нападающих. Также форвард армейцев Абель Эрнандес только восстановившийся после повреждения, вновь травмировался.
– И по первому тайму, и по второму мы имели достаточно хорошее преимущество. Но можно иметь преимущество на 99 процентов, а одного процента будет не хватать, что у нас и происходило.
– Достаточно много ситуаций было, в которых мы могли создать моменты, но мне не понравились открывания наших нападающих, которые перед центральными защитниками стоят, а голы из таких ситуаций не забиваются. Предпосылок было достаточно, чтобы выиграть сегодняшнюю игру.
– Оцените игру и форму Эрнандеса?
– Он два удара нанес. Он выходил на ударную позицию. К сожалению, у него опять рецидив произошел. Для нас это потеря, конечно.
– Он не будет играть с «Ромой»?
– Не знаю пока.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Матч ТВ»