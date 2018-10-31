Сусо может перейти в клуб АПЛ

«Челси» хочет купить нападающего «Милана» Сусо. В приобретении 24-летнего испанца лично заинтересован главный тренер «синих» Маурицио Сарри.
Переход форварда планируется осуществить в январе.
Сусо уже играл в чемпионате Англии за «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год. За «красных» он провел всего лишь 14 матчей и забил 1 гол.
В текущем сезоне Сусо провел 11 матчей в составе «Милана», забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
В 2017 году «Милан» продлил с испанцем контракт до 2022 года.
Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb,