Сусо может перейти в клуб АПЛ

«Челси» хочет купить нападающего «Милана» Сусо. В приобретении 24-летнего испанца лично заинтересован главный тренер «синих» Маурицио Сарри.

Переход форварда планируется осуществить в январе.

Сусо уже играл в чемпионате Англии за «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год. За «красных» он провел всего лишь 14 матчей и забил 1 гол.

В текущем сезоне Сусо провел 11 матчей в составе «Милана», забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

В 2017 году «Милан» продлил с испанцем контракт до 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb,