Из-за травмы Роман Зобнин пропустит 2 недели

Автор: Дмитрий Темников 0

Сегодня полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прошел медобследование. У футболиста диагностирована травма мениска. 

Роман будет восстанавливаться от повреждения 2 недели. Таким образом, он пропустит матчи чемпионата России против «Тосно» (31 марта) и «Анжи» (8 апреля), а также четвертьфинал Кубка России с «Крыльями Советов» (4 апреля).

Травму 24-летний полузащитник получил в расположении сборной России. Напомним, в июне 2017-го года Зобнин разорвал крестообразные связки колена и пропустил 5 месяцев.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ФК «Спартак»

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