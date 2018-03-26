Из-за травмы Роман Зобнин пропустит 2 недели

Сегодня полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прошел медобследование. У футболиста диагностирована травма мениска.

Роман будет восстанавливаться от повреждения 2 недели. Таким образом, он пропустит матчи чемпионата России против «Тосно» (31 марта) и «Анжи» (8 апреля), а также четвертьфинал Кубка России с «Крыльями Советов» (4 апреля).

Травму 24-летний полузащитник получил в расположении сборной России. Напомним, в июне 2017-го года Зобнин разорвал крестообразные связки колена и пропустил 5 месяцев.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Спартак»