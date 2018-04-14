18 футболистов ЦСКА улетели на матч с «Уфой», Алан Дзагоев не попал в заявку на матч

Игроки и персонал ЦСКА отправились в Уфу на матч против одноименной команды в рамках 26-го тура РФПЛ. В списке заявленных на встречу отсутствует полузащитник красно-синих Алан Дзагоев.

В Уфу отправились 18 игроков ЦСКА. Вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники — Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Марио Фернандес; полузащитники — Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович; нападающие — Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала» Дзагоев был заменен в первом тайме.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА