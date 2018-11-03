Маркус Рэшфорд повторил достижение Пола Скоулза и Робина ван Перси

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал автором победного гола в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1). 21-летний форвард отличился на 92-й минуте встречи.

Это уже второй мяч Рэшфорда, который он забил в составе «МЮ» после 90-й минуты в Премьер-лиге. Англичанин повторил рекорд клуба по этому показателю. Ранее по два гола в компенсированное время за «красных дьяволов» забивали только полузащитник Пол Скоулз и форвард Робин ван Перси.

Маркус выступает за основную команду «МЮ» с 2015 года. В нынешнем сезоне АПЛ нападающий забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах (4 — в основе).

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Sports