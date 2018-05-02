Губернатор Ленобласти: «Если «Тосно» останется в РФПЛ, то «Рощино-Арена» станет командной базой. Если «Тосно» вылетит, то здесь будет основной стадион клуба»

Автор: Дмитрий Темников 0

«Рощино-Арена» может стать базой или домашней ареной «Тосно» после чемпионата мира-2018. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 

«Есть несколько вариантов того, как будет использоваться стадион «Рощино-Арена» после чемпионата мира. Если «Тосно» останется в Премьер-лиге, то здесь будет тренировочная база этого клуба. Кроме того, здесь будет играть тосненская «молодежка». Проектом стадиона предусмотрено увеличение вместимости трибун до трех тысяч мест (сейчас ее вместимость — 553 человека), а значит он будет соответствовать требованиям первой лиги. Если «Тосно» вылетит в ФНЛ, то здесь будет его основной стадион. Команда будет тут и тренироваться, и играть, и проживать до тех пор, пока не будет готов альтернативный стадион. «Тосно» будет выбирать между стадионом в самом Тосно и в Гатчине. Гатчинский, конечно, предпочтительнее – он находится в центре города и более интересен с архитектурной точки зрения», — заявил Дрозденко.

Рощино находится примерно в 140 км от Тосно. Летом на «Рощино-Арене» будет тренироваться сборная Хорватии.

Фото: mini-biz.ru
Источник: Спорт-Экспресс

 

 

 

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