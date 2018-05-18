38-метрового Забиваку построят под Калининградом

На автобане «Приморское кольцо», который находится под Калининградом, начался монтаж 38-метровой опоры ЛЭП в виде талисмана ЧМ-2018. Конструкция будет выделяться своим особенным проектом — анкерной двухцепной опорой.

Место для постройки выбрано специально. Дело в том, что трасса, рядом с которой и будет построен 38-метровый Забивака, ведет из аэропорта «Храброво» в Калининград и соединяет областной центр с курортными приморскими городами. Так как опора двусторонняя, фигура будет одинаково хорошо просматриваться с любого направления. По замыслу конструкции, в одной из ног у волка будет находиться футбольный мяч. В нем и будет сформирована трансформаторная подстанция. Это нужно для того, чтобы в ночное время Забивака светился.

На данный момент завершился монтаж опорной ноги Забиваки, сейчас калининградские электрики работают над хвостом зверя. Полностью волка должны доделать до 30 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: Российская газета