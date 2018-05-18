УЕФА включила Александра Головина в список лучших молодых игроков Лиги Европы-2017/18

Полузащитник ЦСКА Александр Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы сезона-2017/18. Топ-лист из футболистов появился на русскоязычной версии сайта УЕФА.

Помимо 21-летнего хавбека красно-синих в списке оказались вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, нападающий «Эвертона» Адемола Лукман, полузащитник «Лиона» Уссем Ауа, нападающий «Милана» Патрик Кутроне, полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс, защитник «Лейпцига» Деотшанкюль Юпамекано, полузащитник «Зальцбурга» Амаду Айдара, полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, полузащитник киевского«Динамо» Виктор Цыганков, полузащитник «Лиона» Тангай Н’Домбеле, полузащитник «Вильярреала» Родриго Эрнандес.

Напомним, Головин провел 5 матчей в текущем розыгрыше второго по значимости клубного турнира Европы. Он сумел забить два гола.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт УЕФА