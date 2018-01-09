Рейнальдо Руэда стал главным тренером сборной Чили

Колумбийский специалист Рейнальдо Руэда подписал контракт со сборной Чили. Об этом сообщает пресс-служба чилийской федерации футбола.

60-летний специалист будет работать в южноамериканской сборной до окончания отборочного цикла ЧМ-2020, но в случае прохода команды в финальную часть турнира в Катаре соглашение может быть продлено. Ранее Руэда выводил на чемпионат мира-2010 Гонударас.

Напомним, бывший главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци был уволен в конце прошлого года. Под его руководством «La Roja» впервые с 2010 года не пробилась на мундиаль.

Фото: Global Look Press

Источник: Федерация футбола Чили