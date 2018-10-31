Хуан Мата может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может сменить клуб.»Ювентус» интересуется футболистам.

Контракт 30-летнего испанца с «красными дьяволами» истекает через полгода.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заинтересован в том, чтобы хавбек остался в клубе, однако в Турине рассчитывают на проведение первых переговоров уже в январе.

На игрока также претендует «Валенсия».

В текущем сезоне Мата провел 10 матчей за «МЮ», забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Evening Standard