Эрнесто Вальверде: «Мы можем как сделать требл, так и остаться без трофеев. Каждый матч – это финал.»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча с «Алавесом» поделился ожиданиями от возможной победы в чемпионате Испании. На данный момент «Каталонцы» имеют шанс оформить требл.

«Для всех важно победить в Ла Лиге. Мы прекрасно играем, и люди снаружи считают, что все очень просто. Мы хотим выиграть титул, но завтра нужно победить. Мы играем с командой, которая может попасть в еврокубки. Наша цель – победить, а там посмотрим. В начале сезона я мог представить, что мы окажемся в такой ситуации. Всегда ждешь, что все будет хорошо, а не печально. Мы можем как сделать требл, так и остаться без трофеев. Каждый матч – это финал. Подождем до конца и посмотрим, как все закончится.

Да, если смотреть на отрыв, кажется, что судьба Ла Лиги решена. Но нужна большая победа, чтобы все казалось предсказуемым. Посмотрим, добьемся ли мы этого. Это нормально, что бороться приходится до конца. Надеюсь, что мы обеспечим себе отрыв, как в прошлом году. Будем праздновать через пару туров, если все так и пойдет. Но пока нет повода», – сказал Вальверде.

По результатам 33 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает первую строчку с 77 очками, ближайший преследователь «Атлетико Мадрид» отстает на 9 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca