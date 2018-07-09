ЦСКА требует у «Челси» 20 млн фунтов за Александра Головина

Автор: Дмитрий Темников 0

Головин

Стала известна сумма, которую хочет получить руководство ЦСКА за продажу Александра Головина в «Челси». Об этом сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет. 

«Головин – цель «Челси». Он в прошлый трансферный период был целью «Наполи». Поэтому не удивляет, что теперь им интересуется «Челси». Это признак того, что Сарри перейдет в лондонский клуб. ЦСКА попросит за Головина 20 миллионов фунтов», — заявил Шет.

Напомним, Головин выступал за сборную России на ЧМ-2018. 22-летний полузащитник провел за национальную команду 4 игры, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sky Sports

 

 

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