«Ливерпуль» нацелился на беспредельщика «Барселоны» 

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб недоволен игровой формой и поведением футболиста и рассматривает возможность его продажи в январе.

Главный тренер красных Юрген Клопп лично заинтересован в этом трансфере. Отмечается, что немецкий специалист хотел видеть Дембеле в своей команде ещё до его перехода в «Барселону» летом 2017 года.

Напомним, прошлым летом сине-гранатовые приобрели 21-летнего полузащитника у дортмундской «Боруссии» за € 115 млн.

Футболист славится своей недисциплинированностью. Перед домашним матчем Лиги чемпионов с «Интером» Дембеле опоздал на собрание «Барселоны» и всю игру провел на скамейке запасных. Даже не разминался на случай возможного выхода на замену.

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл в 10 матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo