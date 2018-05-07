Милорад Мажич обслужит финал Лиги чемпионов в Киеве

УЕФА выбрала бригаду арбитров на финал Лиги чемпионов 2017/18. В решающем матче встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

Главным судьей встречи назначен Милорад Мажич. Также официальный сайт УЕФА сообщает, что серба помощниками будут его соотечественники — Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Четвертым арбитром назначен француз Клемен Турпен, дополнительными помощниками судьи выбрали Ненада Джокича и Данило Груича.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА