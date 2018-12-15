Сборная России разгромила чехов на Кубке Первого канала

Автор: Михаил Серебряков 0

Сборная России по хоккею

Сборная России одержала победу во втором матче Кубка Первого канала — 2018 с командой Чехии. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу подопечных Ильи Воробьева.

Счет на пятой минуте первого периода открыл Василий Токранов. Спустя 53 секунды Доминик Кубалик восстановил равновесие. Следующие пять шайб забросили российские игроки. Последовательно отличились Николай Прохоркин, Андрей Локтионов, Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко (дважды).

На 53-й минуте защитник Давид Мусил заработал удаление до конца матча, однако в меньшинстве отличились чехи — Кубалик оформил дубль. Окончательный счет установил Локтионов, также ставший автором дубля.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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