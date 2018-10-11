Вадим Васильев: «Леонарду Жардим всегда будет частью семьи «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказался по поводу отставки Леонарду Жардима с поста главного тренера команды. Португальский специалист возглавлял команду с 2014 года.

«Хотелось бы выразить признательность и глубочайшее уважение Леонарду за всю проделанную им работу. Леонарду зарекомендовал себя и стал примером для остальных тренеров в Европе. Он оставляет после себя команду с положительным балансом.

Отрезок его работы навсегда запомнится, как один из прекраснейших в истории клуба. Леонарду всегда будет частью семьи «Монако», – сказал Васильев.

Под руководством Жардима команда завоевала титул чемпиона Франции-2016/17, а также добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

На пост нового тренера «Монако» претендуют Тьерри Анри и Клаудио Раньери.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Монако»