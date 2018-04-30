«Барселона» стала чемпионом Испании в 7-й раз за 10 лет

Накануне «Барселона» провела гостевой матч 35-го тура Ла Лиги против «Депортиво». Каталонцы победили соперника со счетом 4:2.

За «Барсу» хет-трик оформил Лионель Месси, еще один гол на счету Филиппе Коутиньо. Эта победа позволила сине-гранатовым досрочно обеспечить себе чемпионский титул в первенстве Испании.

«Блаугранас» выиграли чемпионат страны в 25-й раз. За последние десять лет каталонский клуб занял первое место в первенстве Испании в седьмой раз.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»