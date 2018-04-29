Миодраг Божович готов вести переговоры с «Зенитом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович готов рассмотреть предложение «Зенита» о сотрудничестве. Об этом сообщил сам черногорский специалист.

«Предложение от «Зенита»? Я что-то слышал такое, но со мной никто не разговаривал. Готов ли я вести переговоры, если мне позвонят и скажут: «Миодраг, мы вас ждем»? Да, готов», — заявил Божович.

Напомним. сегодня «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и лишился математических шансов на чемпионство в РФПЛ. СМИ уже несколько месяцев пишут о возможной отставке главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини со своего поста по окончании текущего сезона.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ