«Зенит» выбрал пять кандидатов на пост нового главного тренера

Автор: Дмитрий Темников 0

Руководство «Зенита» продолжает поиски нового главного тренера. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, нынешний главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини 20 мая подпишет контракт со сборной Италии. Таким образом, главы клуба с берегов Невы уже выбрали 5 кандидатов на вакантную должность. Имена специалистов не называются.

Напомним, Манчини пришел в «Зенит» в июне 2017 года. За тур до окончания первенства России петербуржцы лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, занимая 5-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС 

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