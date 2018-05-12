«Зенит» выбрал пять кандидатов на пост нового главного тренера

Руководство «Зенита» продолжает поиски нового главного тренера. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, нынешний главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини 20 мая подпишет контракт со сборной Италии. Таким образом, главы клуба с берегов Невы уже выбрали 5 кандидатов на вакантную должность. Имена специалистов не называются.

Напомним, Манчини пришел в «Зенит» в июне 2017 года. За тур до окончания первенства России петербуржцы лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, занимая 5-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС