Сергей Кирьяков ударил Игоря Рабинера около студии «Матч ТВ»

Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков завязал драку с журналистом Игорем Рабинером. Потасовка случилась на студии телеканала «Матч ТВ», когда бывший футболист должен был сменить работника «Спорт-Экспресса» в студии во время прямого эфира.

«Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала.

Редакция «СЭ» считает поведение Кирьякова недопустимым. Мы готовы к любой цивилизованной дискуссии по поводу материалов, опубликованных в нашем издании, предоставляем трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.

Но после нападения на нашего журналиста этот человек для «СЭ» – персона нон-грата. Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю.

А-а-а :))) https://t.co/LcvDLx07co Это я на него бросался и оскорблял! Унтер-офицерская вдова сама себя высекла — все придумано классиками. Видимо, было так: спустился,увидел Кирьякова, сказал: "Вот я тебя покритиковал, а теперь еще добавлю". И сам… https://t.co/LcvDLx07co — Igor Rabiner (@IgorRabiner) July 17, 2018

Если Игорь Рабинер решит обратиться в правоохранительные и судебные органы, «СЭ» окажет своему сотруднику всяческую поддержку», — такое заявление появилось на сайте спортивного издания.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс