Марио Фернандес может стать игроком «Интера»

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Новогорск. 17 июня 2018 г.

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес может покинуть московский клуб. В игроке заинтересован топ-клуб Серии А. 

По некоторым данным, руководство миланского «Интера» рассматривает Фернандеса как один из вариантов для усиления команды. Если «нерадзурри» не смогут договориться с «Атлетико» по трансферу хорватского защитника Шиме Врсалько, то начнут переговоры с ЦСКА по поводу покупки 27-летнего футболиста. Ранее в СМИ утверждали, что натурализированный бразилец может перейти в испанскую «Валенсию».

Напомним, Фернандес провел 5 матчей за российскую сборную на ЧМ-2018 и стал автором одного гола. За красно-синих Марио выступает с 2012 года,

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Calciomercato

 

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