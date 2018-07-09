Марио Фернандес может стать игроком «Интера»

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес может покинуть московский клуб. В игроке заинтересован топ-клуб Серии А.

По некоторым данным, руководство миланского «Интера» рассматривает Фернандеса как один из вариантов для усиления команды. Если «нерадзурри» не смогут договориться с «Атлетико» по трансферу хорватского защитника Шиме Врсалько, то начнут переговоры с ЦСКА по поводу покупки 27-летнего футболиста. Ранее в СМИ утверждали, что натурализированный бразилец может перейти в испанскую «Валенсию».

Напомним, Фернандес провел 5 матчей за российскую сборную на ЧМ-2018 и стал автором одного гола. За красно-синих Марио выступает с 2012 года,

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Calciomercato