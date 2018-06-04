Грузчикам, укравшим у Нванкво Кану 11 тысяч долларов, грозит до 6 лет лишения свободы

Накануне олимпийский чемпион-1996 в составе сборной Нигерии Нванкво Кану обнаружил пропажу 11 тысяч долларов. Выяснилось, что деньги из сумки экс-футболиста украли грузчики, работавшие в аэропорту «Шереметьево».

«Установлены и задержаны два грузчика которые осуществляли разгрузку багажа рейса Лондон — Москва и совершили кражу денежных средств из багажа пассажира, гражданина Великобритании.

Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу уже в калининградской гостинице, когда проверял содержимое своей сумки, которую сдавал в багаж еще в Лондоне, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Оперативно удалось вычислить сотрудников, через которых проходила сумка пострадавшего. Двое грузчиков признались в краже. Деньги они еще не успели потратить, в ближайшее время вся сумма будет возвращена пассажиру». — так ситуацию прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стало известно, что обоим грузчикам предъявили обвинение по статье «Кража в крупном размере». Виновным грозит 6 лет лишения свободы.

41-летний Кану прилетел в Россию в качестве почетного гостя чемпионата мира по футболу. В Москву он прибыл из Лондона, а затем транзитом отправился в Калининград. Бывший футболист «Арсенала» отправился туда для участия в товарищеской встрече «сборная легенд ФИФА» — «легенды сборной России».

Фото: Global Look Press

Источник: МВД России