Юпп Хайнкес: «Это была моя последняя игра в Лиге чемпионов, больше не буду работать тренером»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес высказался относительно своего будущего в команде после ничьи (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом». За счет гостевой победы в первой игре (2:1) «сливочные» вышли в решающий матч турнира.

«В 2013-м я встречался в Лиге чемпионов с дортмундской «Боруссией» и думал, что это мой последний матч в турнире. Никогда бы не представил, что вернусь. Сегодня я могу с уверенностью сказать — это была моя последняя игра в Лиге чемпионов. Я больше не буду работать тренером. Но все замечательно. Не думаю, что в мире есть много 72-летних, которым нужно принимать такое решение»

Ранее Хайнкес возглавлял мюнхенцев с 1987 по 1991 годы, в 2009-м, а также 2011-2013 гг. За все время работы с «Баварией» специалист стал 4-кратным чемпионом Германии, обладателем Суперкубка страны, а также по разу выиграл национальный Кубок и Лигу чемпионов (оба трофея завоеваны в сезоне 2012/13)/.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА