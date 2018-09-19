Парижские рестораны предлагают бесплатную пиццу за голы Джанлуиджи Буффона

Два парижских ресторана объявили о необычной акции, которая вряд ли будет одобрена любителями футбола. Рестораны предложат своим посетителям бесплатные пиццы за каждый гол, забитый вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Буффоном.

Отметим, что за всю свою карьеру, включившую 879 матчей, Буффон голов не забивал.

Эти же рестораны похожим образом пошутили во время чемпионата мира, объявив, что угостят бесплатным обедом всех за каждую победу сборной Италии на ЧМ-2018. Итальянцы, напомним, на турнир вовсе не попали. Такая шутка многих болельщиков задела, и однажды рекламный баннер с ресторана сорвали.

Голкипер перешел в «ПСЖ» этим летом. Соглашение с французским клубом рассчитано на один год и имеет опцию продления еще на такой же период.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe