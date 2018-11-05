Андрей Панюков: «Забивать «Спартаку» вдвойне приятно»

Автор: Михаил Серебряков 0

Панюков

Нападающий екатеринбургского «Урала» Андрей Панюков рассказал об эмоциях от взятия ворот. Вчера он забил победный гол в ворота московского «Спартака (2:1).

«Значит ли для меня что-то гол в ворота «Спартака»? Ну, я не воспитанник «Спартака». Я лишь начинал в этом клубе. Провел там первые три года. Я же выпускник «Динамо», поэтому забивать «Спартаку» вдвойне приятно», — сказал Панюков.

В этом сезоне форвард принял участие в семи матчах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.

«Урал» после 13 туров занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

Фото: Global look Press
Источник:«Чемпионат»

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