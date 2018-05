«Сток Сити» покидает Английскую Премьер-лигу

«Сток Сити» проиграл в 37-ом туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас». Это поражение отправляет команду из Сток-он-Трента в Чемпионшип.

В 37-м туре АПЛ «Сток Сити» проиграл «Кристал Пэлас» 1:2. «Гончары» не смогут опередить «Суонси», занимающий 17-е место. Таким образом, они вылетели из АПЛ и следующий сезон проведут в чемпионшипе.

«Сток» отыграл в АПЛ 10 последних сезонов подряд. Это их первый вылет с сезона-1984/85. До 2008 года команда выступала в низших дивизионах, вернувшись в АПЛ в сезоне-2008/09. Кроме того, «Сток» первым официально вылетел в этом сезоне.

Напомним, что за 37 туров чемпионата Англии «Сток Сити» набрал 30 очков и занимает 19-ое место.

FT: The Potters have lost. Defeat means we will be playing Championship football next season (1-2) #SCFC

— Stoke City FC (@stokecity) May 5, 2018