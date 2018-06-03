Хорватский защитник подпишет контракт с «Рубином»

В ближайшее время защитник словенской «Олимпии» Филип Уремович заключит контракт с «Рубином». Об этом сообщил источник из окружения 21-летнего игрока.

– Филип – отличный парень и классный футболист во всех смыслах. Он выступает за юношескую сборную Хорватии, а в минувшем сезоне помог «Олимпии» выиграть чемпионат Словении, – сказал наш собеседник. – Сегодня Филип прилетит в Казань, чтобы заключить договор с «Рубином».

Уремович перешел в «Олимпию» в январе, подписав трехлетнее соглашение с клубом из Любляны. На его счету 18 матчей в чемпионате Словении и один забитый мяч. Филип может сыграть как на позиции центрального защитника, так и справа в обороне.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»