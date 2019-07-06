«Атлетико» выкупит Морату у «Челси» по истечении арендного соглашения

«Челси» и «Атлетико» договорились о трансфере Альваро Мораты. Форвард зимой перешел в мадридский клуб на условиях полуторагодичной аренды.

Сейчас клубы согласовали то, что «Атлетико» выкупит Морату в следующем межсезонье по истечении арендного соглашения. Ранее сообщалось, что «Челси» сможет вернуть Морату из аренды, если «Атлетико» не выкупит его за 50 млн фунтов.

Нападающий перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 70 млн фунтов. С лондонцами он выиграл Кубок Англии.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании игрок провел 15 игр, отметился 6 забитыми мячами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»