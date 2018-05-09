В Риме установят статую Франческо Тотти

В столице Италии Риме установят статую знаменитому футболисту «Ромы» Франческо Тотти. Он играл за «волков» более 20 лет.
Монумент 41-летнему Тотти, проведшему в составе «Ромы» всю свою карьеру, будет представлен в период между 10 и 12 мая. Статуя получила название «Aeterno», что на римском диалекте означает «Вечный».
Напомним, что Тотти играл за «Рому» на протяжении всей карьеры с 1992 года по 2017. Последний матч итальянец провел 28 мая 2017 года против «Дженоа» (3:2).
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia