В Риме установят статую Франческо Тотти

Автор: Тимофей Поршнев 0

Totti

В столице Италии Риме установят статую знаменитому футболисту «Ромы» Франческо Тотти. Он играл за «волков» более 20 лет.

Монумент 41-летнему Тотти, проведшему в составе «Ромы» всю свою карьеру, будет представлен в период между 10 и 12 мая. Статуя получила название «Aeterno», что на римском диалекте означает «Вечный».

Напомним, что Тотти играл за «Рому» на протяжении всей карьеры с 1992 года по 2017. Последний матч итальянец провел 28 мая 2017 года против «Дженоа» (3:2).

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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